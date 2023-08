Calciomercato Milan, De Ketelaere in prestito oneroso all’Atalanta

Non solo acquisti ma anche cessioni e prestiti sono presenti sul banco delle trattative in questo scenario di calciomercato. Il Milan sembra che abbia trovato la giusta intesa sulle cifre e sulla formula per la cessione di Charles De Ketelaere con l’Atalanta.

Calciomercato Milan, i dettagli del bilancio

Come si evince dalla redazione di MilanNews.it, i diavoli sembrerebbero aver trovato la giusta formula per la cessione di De Ketelaire con il club bergamasco. L’accordo si basa su un prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto di 23 milioni, assente il contro riscatto a favore dei rossoneri. Stando a quanto riportato su Calcio e Finanza, la cifra del prestito coprirebbe lo stipendio del giocatore. Con l’eventuale riscatto, fissato per il giugno 2024, il Milan si garantirebbe una plusvalenza di circa 1,7 milioni di euro.