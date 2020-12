Calciomercato Milan, all-in su De Paul: i dettagli

Il futuro incerto di Çalhanoğlu sta spingendo la dirigenza rossonera a pianificare un futuro diverso

Il futuro di Hakan Çalhanoğlu è incerto. Il turco avrebbe deciso di non rinnovare il contratto e questo sta spingendo Maldini e Massara a correre subito ai ripari. Secondo quanto riferito da PianetaMilan, i rossoneri hanno messo nuovamente nel mirino il classe 1994 dell’Udinese, Rodrigo De Paul. L’argentino, obiettivo non nuovo del Milan, è un giocatore molto duttile capace di giocare si come mezzala e sia anche come trequartista. L’addio a fine stagione di Brahim Diaz che tornerà al Real Madrid è un ulteriore situazione che sta spingendo la società ad accelerare sull’ex Valencia. L’Udinese valuta il giocatore 40 milioni di euro, De Paul rappresenta un capitale molto importante per la società friulana e vorebbe guadagnarci il più possibile. Sull’argentino c’è da registrare l’interesse anche dell’Inter che con a cessione di Eriksen potrebbe battere la concorrenza già a gennaio. Tutto è ancora aperto e su De Paul c’è anche il Milan.