Calciomercato Milan, destinazione Fenerbahce per i 2 attaccanti rossoneri

I turchi non si fermano e ora guardano in casa Milan

Il Fenerbahce continua il suo lavoro sul mercato e lo fa nuovamente a Milano, anche se questa volta in casa Milan, che sta invece lavorando sul mercato in uscita. Secondo quanto riportato da MilanNews.it, i rossoneri avrebbero aperto un dialogo con il club turco per quanto riguarda Ante Rebic e Divock Origi.

Calciomercato Milan, atteso un rilancio del Fenerbahce

Il croato viene da una stagione in cui ha realizzato 3 goal in 31 partite e potrebbe lasciare i rossoneri dopo 4 stagioni. Per quel che riguarda Origi, potrebbe lasciare il Milan dopo un solo anno, poiché i suoi numeri non hanno convinto per niente la dirigenza. Il club anatolico avrebbe fatto una prima offerta per i 2 attaccanti del Milan, anche se la proposta per il momento non convince i rossoneri. Il dialogo tra le squadre resta aperto, con il Diavolo che attende un eventuale rilancio.