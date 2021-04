Calciomercato Milan

Il Milan ancora non risolve la situazione del rinnovo a Gigio Donnarumma. Con la scadenza di contratto sempre più vicina, il suo agente ha valutato anche altre chance per il portiere. Al momento il futuro è in bilico anche perché i rossoneri sono pronti a perderlo. Il Milan si sta guardando intorno, l’ultima idea di Maldini arriva dall’Olanda.

Calciomercato Milan, idea Onana

Con il futuro di Gigio Donnarumma tutto da decifrare, con il contratto in stand-by, le ultime notizie riportano di un’offerta della dirigenza rossonera ferma a 7 milioni annui più bonus per blindarlo definitivamente. Troppo lontana dalla idee di Raiola-Gigio, i quali, allo stesso tempo, hanno iniziato a tentennare, evidentemente anche perché sono in attesa di valutare altre proposte o eventuali rilanci del Milan.

La creazione della nuova SuperLega, che consentirebbe eventualmente ai rossoneri di investire cifre superiori per il monte-ingaggi, Gigio potrebbe risolvere e restare a Milano, ma bisogna vedere quale mossa farà la società. Nel frattempo il Milan si guarda attorno, diversi i nomi dei portieri in lista sia in Italia che in Europa. Maldini ha puntato il camerunese André Onana. Il numero uno africano ha il contratto in scadenza a giugno 2022, ma si trova nelle stesse condizioni di Donnarumma con il Milan. L’addio di Onana all’Ajax potrebbe aiutare il Milan a trovare il suo nuovo portiere. ù

Portare Onana a Milano ha degli ostacoli. Il camerunense in questo momento è fermo, a causa di una squalifica per positività all’anti-doping. Il portiere ha ingerito nei mesi scorsi una sostanza che è considerata dopante e dunque è stato fermato fino al 5 febbraio 2022.