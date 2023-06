Calciomercato Milan, è caccia all’attaccante: ecco le alternative

Calciomercato Milan, idea Scamacca per l’attacco

Il mercato del Milan entra nel vivo. La cocente delusione data dal passaggio di Marcus Thuram all’Inter, vicino ai rossoneri solo poche ore prima, stravolge completamente i piani iniziali di mercato. Le alternative non mancano: sguardo rivolto verso un ex Serie A, Gianluca Scamacca, in forza al West Ham. Per l’attaccante degli Hammers sarà sfida alla Roma, ma il costo del cartellino potrebbe rappresentare un problema da non sottovalutare.

Calciomercato Milan, si cerca anche ne La Liga

Scamacca è solo uno dei nomi per il futuro attacco del Milan. Come riportato da Libero, i rossoneri starebbero sondando il terreno anche per El Bilal Tourè dell’Almeria. Tuttavia, anche l’ivoriano classe 2001 rappresenta un’alternativa costosa e complicata. Non si esclude la ricerca di ulteriori opzioni per l’attacco.