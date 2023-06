Calciomercato Milan, è portoghese l’ultima idea per il centrocampo | Pioli aspetta

Con in arrivo i 70 milioni di euro provenienti dalla cessione di Tonali al Newcastle, il Milan sta lavorando per rinforzare la rosa a cominciare dal centrocampo visto che a Pioli servono due calciatori in quel ruolo, grazie anche all’infortunio di Bennacer, che ne avrà fino a gennaio.

Calciomercato Milan, duello a due per il centrocampo

In queste ore è tornata di moda l’idea che porta al nome di Florentino Luis del Benfica, che a Milanello piace parecchio nonostante i 30 milioni di euro da investire e che chiede il club portoghese. Resiste però anche l’idea Frattesi, con il ds che in settimana si vedrà coi dirigenti del Milan, anche se c’è da superare la concorrenza di Roma e Inter.