Calciomercato Milan, Ekitike in lista rossonera come vice Giroud

Agosto è stato un mese caldo per il banco delle trattative. L’ ultimo step si starebbe mostrando davvero ricco di soprese per chiudere in bellezza questa sessione di calciomercato. Molte sono le ipotesi circa i colpi in arrivo ed in casa Milan ancora il nome del vice Giroud fa tanto parlare.

Calciomercato Milan, Ekitike vuole l’Italia

Dopo la gara casalinga con il Torino, i rossoneri avranno cinque giorni per lavorare al meglio su una situazione in particolare, ovvero l’obiettivo numero uno: Hugo Ekitike, attaccante classe 2002 del PSG. In Francia l’attaccante non sarebbe più al centro del progetto di mister Luis Enrique. Secondo quanto riportato su Tuttosport, l’obiettivo del Milan sarebbe quello di prendere Ekitike in prestito, oltre ad un contributo dal Psg al pagamento dell’ingaggio del ragazzo, superiore ai 3 milioni. Tuttavia il giocatore francese avrebbe mostrato la volontà di approdare sulle coste italiane per continuare la sua carriera.