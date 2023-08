Calciomercato Milan, cambio di programma per l’attaccante: può restare

Il Milan è alla caccia di un attaccante per completare il reparto offensivo. Pioli chiede un ultimo sforzo alla società per portare un giocatore internazionale e con esperienza. Per combattere su tutti e tre i fronti non bastano solo le capacità di Giroud, ormai alla soglia dei 37 anni, ed Okafor perciò si sta ragionando anche su un possibile cambio di programma che riguarda Lorenzo Colombo.

Calciomercato Milan, Colombo può restare

Potrebbe cambiare il futuro di Lorenzo Colombo. Una volta prolungato il contratto sarebbe dovuto andare in prestito (Monza in pole) ma, vista la difficoltà nell’arrivo di una nuova punta (si tratta con Broja, Taremi ed Ekitike), il giovane attaccante potrebbe restare al Milan.