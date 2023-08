Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Ekitike: interessa all’Eintracht

Una settimana e poco più alla fine del calciomercato per gli acquisti in Italia e molti club, anche di prima fascia come Milan e Roma, sono ancora alla ricerca di tasselli importanti per completare del tutto le proprie rose per la stagione 2023/2024. Per i rossoneri, così come per i capitolini, tiene banco la situazione attaccante da affiancare a Olivier Giroud, vista la poca fiducia riposta dal tecnico Stefano Pioli sulla punta belga ex Liverpool, Divock Origi, con un futuro che sembra parlargli ancora in inglese.

Calciomercato Milan, l’Eintracht fa sul serio per Ekitike

Come precisa Sportitalia su Hugo Ekitike, attaccante francese classe 2002 di proprietà del Paris Saint-Germain, sul profilo individuato dalla dirigenza del Milan sarebbe piombato anche l’Eintracht Francoforte che, viene riportato, starebbe spingendo forte per arrivare a un accordo con il club di Parigi. I tedeschi, che hanno in programma nuovi contatti, sono disposti a trattarlo anche a titolo definitivo.