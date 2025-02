Calciomercato Milan, Emerson Royal vicino all’addio

Non è di certo un mistero che Emerson Royal non abbia convinto la dirigenza del Milan. Arrivato solamente lo scorso agosto, il terzino brasiliano non ha performato secondo le aspettative del club rossonero. Senza considerare il probabile riscatto di Walker che ridurrebbe ulteriormente le changes di Emerson Royal di rimanere a Milanello.

Milan, Emerson Royal ai margini del progetto

Dunque – secondo la Gazzetta dello Sport – il giocatore dovrebbe salutare Milano già dalla prossima estate. In questo modo si concluderebbe l’avventura con il Milan del terzino classe ’99 che potrebbe continuare la sua carriera in Turchia. Difficilmente però le società della Süper Lig saranno disposte ha pagare i 15 milioni pretesi dai rossoneri.