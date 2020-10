Il Milan avrebbe messo gli occhi su Lovro Majer, talento croato di ventidue anni. Paragonato a Modric, milita nella Dinamo Zagabria.

Come riportato da Calciomercato.com, il Milan avrebbe preso informazioni sul centrocampista croato Lovro Majer. Il talentino della Dinamo Zagabria è paragonato a Modric, non solo per la nazionalità, ma anche per la posizione che ricopre all’interno del rettangolo di gioco. Calciatore che abbina qualità e quantità, dotato di un mancino fuori dal comune e da una visione di gioco non indifferente.

Oltre al Milan, si sono mosse anche altre squadre nel panorama europeo come: Borussia Dortmund, Fiorentina, Leeds e Siviglia. Concorrenza folta per il gioiellino della nazionale dei Kockasti, con la quale ha esordito a 19 anni.