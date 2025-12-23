Juventus, il nuovo direttore sportivo sarà Marco Ottolini

Accordo verbale, ma a breve sarà tutto formalizzato: Marco Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo della Juventus. Il dirigente, dopo la risoluzione contrattuale col Genoa a ottobre, ha raggiunto l’accordo verbale che lo renderà il nuovo direttore sportivo della Juve.

Juventus, Marco Ottolini il nuovo direttore sportivo

Superata la concorrenza, sia da club italiani che stranieri, alla firma definitiva mancano alcuni aspetti formali ma la scelta è già stata fatta, da entrambi le parti. Per Ottolini non è la prima volta, si tratta di un ritorno a Torino, qui il dirigente aveva già lavorato tra il 2018 e il 2022.

Marco Ottolini è nato nel 1980, è un ex calciatore con un passato al Brescia, per poi concentrarsi sulla propria carriera da dirigente tra le fila dell’Anderlecht, dove nel 2015 viene assunto con il ruolo di osservatore. Dopo tre anni passati in Belgio, nel luglio del 2018 arriva a Torino, nel ruolo di osservatore nell’area scrutini internazionale. Qualche anno dopo, Ottolini viene promosso nel ruolo di responsabile dei giocatori in prestito e, contemporaneamente, segue da vicino la nascita del progetto Next Gen.

Dopo 4 anni alla Juve, nel luglio del 2022 lascia Torino per diventare il nuovo direttore sportivo del Genoa, carica mantenuta fino allo scorso 31 ottobre. Oggi Ottolini è pronto a tornare alla Juventus, ma questa volta con un ruolo più importante: sarà lui ad affiancare Damien Comolli e François Modesto in dirigenza.