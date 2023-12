Il Milan si sta muovendo da tempo in vista della sessione di mercato invernale e uno dei reparti su cui si dovrà necessariamente intervenire è proprio quello difensivo. I rossoneri, infatti, sono alle prese con una vera e propria emergenza infortuni e, per Gennaio, il tecnico rossonero Stefano Pioli attende un rinforzo di qualità. Come riportato da milannews.it, il nome di Clement Lenglet si sta facendo sempre più insiste dalle parti di Milanello: il difensore francese, in prestito all’Aston Villa, avrebbe già espresso il proprio gradimento e ora il Milan dovrebbe lavorare sulla formula per completare l’operazione.

Lenglet, l’affare può risultare complicato

I rossoneri avevano già messo nel mirino il difensore classe’95 quest’estate, ora Furlani vorrebbe tornare alla carica sfruttando la situazione non certo positiva in cui è finito l’ex blaugrana. Lenglet sta ottenendo uno scarsissimo impiego nell’Aston Villa di Emery e, per questo, vorrebbe cambiare aria. Il Milan è una destinazione altamente gradita al francese ma resta da risolvere il problema della formula. Il club di via Aldo Rossi preferirebbe un prestito, anche se questo comporterebbe un rientro al Barcellona (il cartellino è di proprietà del club catalano) e poi una nuova cessione. Gli spagnoli non fanno muro mentre, per ora, gli inglesi sono pochi convinti dell’operazione.