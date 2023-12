Ancora gli infortuni a colpire il Milan. A quelli già noti nell’ultima partita contro il Monza si sono aggiunti anche Okafor e Pobega, entrambi hanno riportato una lesione muscolare, e la strada verso il recupero sarà lunga. Per questo la società dovrà intervenire sul mercato, per consegnare a Pioli una rosa amplia anche per poter disputare l’Europa League da protagonista.

Priorità al difensore, ma occhio all’attaccante

A mettere in luce gli obbiettivi del mercato dei rossoneri è il “Corriere dello Sport” nell’edizione odierna. La priorità rimane il difensore centrale, il primo nome sulla lista è sempre quello di Gabbia girato in prestito al Villarreal nel mercato estivo. Non solo lui, ma c’è Lenglet, anche lui in prestito dal Barcellona all’Aston Villa, dove al momento non sta giocando; dunque, potrebbe tornare in Spagna per poi accasarsi altrove. L’altro nome sul taccuino di Moncada è Kiwior, in forza all’Arsenal che però non apre al prestito. Non solo difesa, si pensa anche all’attacco, con il nome di Guirassy dello Stoccarda, in cima alla lista dei desideri, e nel mercato invernale potrebbe liberarsi su pagamento della clausola rescissoria di 18 milioni.