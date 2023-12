Il Milan continuerà a giocare su tre fronti e per questo motivo c’è l’obbligo di intervenire sul mercato a gennaio visti i tanti infortuni. L’obbiettivo primario per la difesa è Kiwior ma, come riportato da TMW, a meno di clamorosi colpi di scena l’Arsenal ha deciso di tenersi il polacco fino a fine stagione.

Non solo Kiwior, un altro giovane non arriverà a gennaio

L’altro obbiettivo, questa volta a centrocampo, non arriverà a gennaio. Secondo quanto rivelato da Calciomercato.com, Ouèdraogo non farà parte del club rossonero nella prossima sessione di mercato. Il motivo è semplice: il Milan vuole puntare su un giocatore più pronto rispetto al classe 2006.