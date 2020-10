Calciomercato Milan, futuro Brahim Diaz: il piano dei rossoneri

Brahim Diaz è arrivato al Milan durante la sessione estiva di calciomercato in prestito secco. I rossoneri vorrebbero acquistarlo dal Real Madrid.

Il Milan sta tornando a incutere paura agli avversari con i suoi baby talenti. Tra questi c’è il talentuoso Brahim Diaz arrivato in estate dal Real Madrid in prestito secco.

Le sue prestazioni, mai sotto la sufficienza, secondo todofichajes.com, stanno portando il Milan a studiare un piano per acquistarlo dai Blancos che non vorrebbero privarsi di lui a titolo definitivo.

Brahim Diaz cerca spazio e minuti e questo al Real Madrid lui non può averlo data la fitta concorrenza in squadra. Dunque, sempre secondo il tabloid spagnolo, il Milan, forte della volontà del giocatore di restare in rossonero, proverà ad acquistarlo o ad averlo in prestito per un altro anno.

