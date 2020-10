Lo scorso anno era il vice di Kumbulla, mentre quest’anno è diventato titolare. Matteo Lovato in pochi mesi è cresciuto a tal punto da essere entrato nel mirino del Milan.

L’anno scorso Matteo Lovato ha iniziato la stagione in Serie C vestendo la maglia del Padova, ma a gennaio l’Hellas Verona lo ha acquistato per 1 milione di euro (metà del cartellino del giocatore era del Genoa) .

Al fianco di Kumbulla il classe 2000 è cresciuto tanto fino a sbocciare completamente in questa stagione. Anche nella gara contro la Juventus ha meritato gli elogi e su di lui è piombato il Milan.

Calciomercato Milan, Lovato nel mirino: le richieste dell’Hellas Verona

Stando a quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, il Milan si sarebbe mosso in anticipo e avrebbe avviato i contatti con il club di Setti per Matteo Lovato. I rossoneri cercano un rinforzo in difesa e, seguendo la linea degli acquisto di giovani giocatori, il profilo del classe 2000 attrae molto la dirigenza meneghina.

L’Hellas Verona valuta Lovato circa 15 milioni di euro ma, se il giocatore continua a crescere la sua valutazione crescerebbe insieme a lui. Setti non farà sconti e il Milan proverà ad acquistarlo già a gennaio.

