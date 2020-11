Milan, si scalda la pista che porta a Mauro Icardi. L’ex attaccante dell’Inter si è più volte dichiarato ‘interista’, costretto a lasciare i nerazzurri per problemi extracalcistici.

Icardi tentò in tutti i modi di non lasciare l’Inter, ma poi accettò il passaggio al Paris Saint Germain. Un amore mai nato a Parigi e quella voglia di tornare in Italia, in particolar modo a Milano, sempre viva. Difficile se non impossibile ipotizzare un ritorno in nerazzurro, ecco l’idea Milan. Un flirt tra argentino e rossoneri? Le voci sono insistenti, il possibile approdo in rossonero diventa ogni giorno più possibile. Ci sarebbe una trattativa tra Leonardo e la dirigenza rossonera che prevederebbe il passaggio di Bennacer e conguaglio al PSG in cambio proprio di Icardi. La punta argentina sarebbe pronta a dire si, vestendo quel rossonero che metterebbe definitivamente nella lista dei nemici Icardi in casa dei supporters nerazzurri. Ma attenzione alla Juventus. I bianconeri potrebbero prepotentemente tornare sull’argentino, non è da escludere una trattativa lampo (già a gennaio?) con Icardi alla Juve e Dybala a Parigi. Per ora una semplice indiscrezione, ma qualcosa si muove.