Calciomercato Milan, idea sul trequartista del Napoli

Calciomercato Milan

Il Milan ha puntato gli occhi sul terzino del Napoli Elseid Hysaj. L’ex giocatore dell’Empoli ha già annunciato che non rinnoverà il suo contratto con il club di Aurelio De Laurentiis al termine di questa stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Milan, un piano per Hysaj

Dall’annuncio del suo addio, il giocatore albanese ha ricevuto avances da numerose società. Il Milan si è aggiunto alla lista. L’interesse, oltre che per qualità tecniche dell’ex giocatore dell’Empoli, è anche dovuto al fatto che, essendo in scadenza di contratto, arriverebbe a parametro zero. Dunque, Elseid Hysaj potrebbe trasferirsi in rossonero a parametro zero nella prossima finestra di mercato. Stefano Pioli ha chiesto un terzino alla dirigenza rossonera e tra le idee più interessanti c’è proprio il giocatore del Napoli.

Elseid Hysaj, arrivato a Napoli nel 2015, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il Napoli lo ha portato via dall’Empoli per 5 milioni di euro. Non ci sarà possibilità di rinnovo per l’albanese. Il capitano dell’Albania è valutato circa 23 milioni di euro e risulta uno dei migliori terzini secondo le classifiche del CIES. Molta concorrenza per aggiudicarsi il giocatore, non solo il Milan, altri club interessati a Hysaj sono Lazio e Roma.