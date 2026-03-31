Il calciomercato Milan si arricchisce di un nuovo ed interessante profilo: Nicolò Zaniolo. Il centravanti dell’Udinese potrebbe essere perfetto come seconda punta nell’organico di Max Allegri.

Calciomercato Milan, spunta Zaniolo come seconda punta

A Milanello, la priorità, si sa, è trovare il giusto centravanti. Il calciomercato Milan in estate si concentrerà soprattutto verso la ricerca di un grande centravanti che possa assicurare un numero importante di gol. Ma a Via Aldo Rossi ci sono anche altri progetti oltre alla ricerca del numero 9. Si sta pensando anche ad una seconda punta. Il nome che spunta fuori è quello di Nicolò Zaniolo.

Al momento in rosa ci sono cinque attaccanti e nessuno di loro è certo di rimanere a Milanello. A parte Pulisic, restano in dubbio Leao, Gimenez, Fullkrug e Nkunku. Il Milan ha pensato all’ex Roma che quest’anno è tornato ad alti livelli con la maglia dell’Udinese. Dopo un lungo stop e tanti infortuni, a Udine ha ritrovato se stesso e, al momento, è a quota cinque gol e cinque assist. A luglio Zaniolo compirà 27 anni, un’età ancora giusta per investire su di lui, è ancora nel pieno della sua carriera e potrebbe completare il futuro proprio al Milan, con Allegri che lo stima tanto.