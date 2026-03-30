Il calciomercato Milan non ha intenzione di perdere tempo. Max Allegri e la dirigenza collaborano per capire come rinforzare al meglio la rosa. Tra le ultime richieste di Max risultano Bellanova e Santiago Castro.

Calciomercato Milan, Bellanova e Castro in pole

Il Milan ha già avviato i contatti con l’Atalanta per riportare a Milanello Raoul Bellanova per la sessione estiva 2026. Il laterale, classe 2000, risulta pronto a far parte dei rossoneri, risulta essere l’innesto ideale per garantire ad Allegri la giusta duttilità tattica tra la difesa a tre e la linea a quattro. Pronti a dire addio a Estupinan, pronti a Bellanova, da inserire anche nella lista Uefa.

Il Milan, pronto a ridisegnare la rosa, ha messo nel mirino anche Santiago Castro per dare maggiore dinamicità all’attacco. Il talento argentino del Bologna è diventato la priorità assoluta per rinforzare una rosa in vista della prossima stagione agonistica. Senza perdere tempo, la dirigenza rossonera ha già intensificato i contatti dopo aver visionato dal vivo il calciatore durante la sfida contro la Lazio. Gli osservatori del club hanno redatto relazioni entusiastiche, confermando come il profilo del giovane attaccante sia ideale per il salto di qualità definitivo in un top club. Il Bologna, che continua ad affermare che non lascerà partire il suo giovane talento, spingerebbe il Milan verso altre mete. Nella lista dei desideri rossoneri figurano ancora i nomi di Retegui e, soprattutto, quello di Vlahovic, profili che garantirebbero un impatto immediato e una notevole potenza di fuoco.