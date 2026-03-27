Il calciomercato Milan dovrà rinforzare la fase offensiva, nella ricerca e nei sondaggi è spuntato il nome di Santiago Castro, attuale giocatore del Bologna. Non solo voci, il Milan sempre più concreto nel voler ingaggiare l’attaccante argentino.

Calciomercato Milan, sempre più verso Santiago Castro

Il Milan nelle precedenti settimane aveva espresso un certo gradimento per portare Santiago Castro in rossonero nella prossima sessione estiva di calciomercato. L’attaccante argentino però non sembra destinato a muoversi da Bologna: la società vuole tenerlo per dimostrare ambizione e continuità per un progetto in continua crescita. Ma nonostante sia incedibile, almeno per la volontà dei Felsinei, il club di Milanello ha intenzione di avanzare richiesta.

Sul giocatore non solo il Milan, sono interessati anche alcuni importanti club della Premier League e della Liga. Il Bologna ritiene Santiago un punto fermo, sia per la squadra che da parte di Vincenzo Italiano. Il club emiliano nei mesi passati ha blindato Castro, immaginando che sul suo conto si sarebbe potuta scatenare un’autentica asta con il passare del tempo, come all’atto pratico sta cominciando ad accadere. Ad oggi, marzo 2026, il Bologna valuta il suo talento argentino 40 milioni di euro, a fronte di un investimento iniziale di 15 milioni a gennaio 2024.