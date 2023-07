Calciomercato Milan, il calciatore vede solo rossonero

Il Milan 2023-2024 comincia a prendere sempre più forma. Dopo Loftus-Cheek continua senza indugi la campagna acquisti dei rossoneri. Pronti a rinforzare la rosa per riscattarsi dopo la stagione conclusa che li ha visti arrivare alle semifinali di Champions, ad una finale di Supercoppa italiana poi persa contro i rivali interisti e ad un quarto posto in classifica, la compagine guidata da mister Pioli sa bene quel che vuole e a cui ambisce. Orfani del duo Maldini-Massara e con Ibra che ha definitamente chiuso col calcio, almeno quello giocato, in queste ultime ore è arrivata una notizia che ha rincuorato dirigenti e tifosi rossoneri. Tijjani Reijnders, obiettivo di mercato milanista, ha fatto un gesto che lascia ben poco alle interpretazioni.

Calciomercato Milan, quel “no” che fa ben sperare

Reijnders, attuale calciatore dell’Az Alkmaar avrebbe rifiutato un’offerta dal Barcellona il che aprirebbe un strada spianata per procedere col passaggio al Milan. Il calciatore inoltre ha espresso più e più volte che vorrebbe solo indossare la casacca rossonera e di conseguenza un accordo con lui stesso sembrerebbe già essere stato raggiunto. Ora però tocca chiudere il cerchio tra le due società. La squadra olandese chiede 25 milioni, il Milan ne ha offerti 16, probabile quindi una via di mezzo sui 20. C’è poi il discorso tempo. Mister Pioli vorrebbe il centrocampista già al prossimo raduno che di fatto partirà il 10 luglio. Nei prossimi giorni sviluppi ulteriori sapranno dirci maggiori dettagli.