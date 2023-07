Calciomercato Milan, Az Alkmaar assediato: si stringe per Reijnders

Milan, cresce la fiducia per Reijnders

Milan, continua il pressing del Diavolo per Tijjani Reijnders. Il centrocampista vuole l’Italia e la trattativa e’ serrata per portare a Milanello un mediano duttile e di qualità.

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, il Milan e’ fiducioso per chiudere la trattativa a una cifra inferiore ai 20 milioni di euro, ovvero la richiesta del club olandese. Dopo l’addio di Sandro Tonali e il benvenuto a Loftus-Cheek, il Diavolo vuole il bis a centrocampo, considerato ormai perso l’obiettivo Davide Frattesi. Nessuna novità, invece, sul fronte Morata. Per l’attaccante spagnolo il Milan e’ al lavoro nel tentativo di riportare in Italia un giocatore che farebbe al caso di Stefano Pioli.