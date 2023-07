Calciomercato Milan, il difensore arriva dalla Premier League | I dettagli

Calciomercato Milan, Omobamidele idea per la difesa: si tratta con il Norwich

L’addio di Gabbia mette i rossoneri nuovamente alla ricerca di un difensore per completare il reparto. Nelle ultime ore, per sostituire il centrale italiano passato al Villareal, sarebbe spuntato un nuovo nome, direttamente dalla Premier League. Infatti, i rossoneri sono interessati al centrale irlandese classe 2002 in forza al Norwich, Andrew Omobamidele.

Secondo quanto riferito da SportMediaset, il club milanese avrebbe intavolato una trattativa con il club inglese. Tuttavia, i rossoneri sono ancora molto lontani dalla richiesta di base fatta dal Norwich, intorno ai 15 milioni di euro. Le squadre potrebbero proseguire i contatti durante la prossime settimane e provare a definire il passaggio del difensore irlandese.