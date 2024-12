Calciomercato Milan, il Manchester City prepara 50 milioni per Reijnders | E c’è Tomori verso la Juve

Il futuro di Reijnders potrebbe essere in Premier League. Questo è quanto riportato dal Daily Star, che svela come il centrocampista olandese piaccia(e non poco) al Manchester City di Guardiola, che sarebbe pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro.

Calciomercato Milan, le ultime sulle uscite

Con questi soldi i rossoneri andrebbero a reinvestirli sul mercato visto che Fonseca aspetta qualche giusta pedina in grado di cambiare le sorti rossonere. Diverse le cessioni che potrebbe fare il Milan in uscita, tra Reijnders e Tomori, calciatori che piace alla Juventus, come riportato da Tuttosport.