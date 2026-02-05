Il calciomercato Milan potrebbe arricchirsi di una mossa strategica, ma anche molto interessante. Un movimento di mercato che piacerebbe a tutti, ma che andrebbe a fare molto bene al Milan. Max Allegri ha intenzione di portare Moise Kean in rossonero. Sarà l’obiettivo di Igli Tare e del club del Diavolo per la prossima sessione di mercato.

Calciomercato Milan, si lavora per avere la coppoa Kean-Leao per la prossima stagione

Il mercato di gennaio ha chiuso i battenti da tre giorni, nel frattempo si intavolano già nuove strategie per la prossima finestra. Al Milan il reparto avanzato necessita di maggiori attenzioni. Nkunku sta ingranando, 5 reti nelle ultime 6 gare, continuando così il Milan non potrà farne a meno. Fullkrug ha avuto un ottimo impatto con il mondo rossonero, si attende che ingrani la marcia. Intanto Santiago Gimenez andrà via a giugno, e i rossoneri hanno bisogno di un numero 9 titolare di sicuro affidamento.

La scelta sarebbe caduta su Moise Kean della Fiorentina, che Allegri conosce bene. Ma la cosa più interessante è che andrebbe a fare coppia con Rafa Leao. I due sono già amici nella vita e sul campo potrebbe crearsi un’intesa fatale per le squadre avversarie. Se fino ad oggi il pallino era Vlahovic, oggi Allegri ha cambiato idea. Nella sua idea di calcio, Kean comporrebbe una coppia perfetta con Leao. Considerando che a gennaio l’operazione non era fattibile, per motivi economici, a giugno sarà diverso, anche considerando la presenza della clausola, tra l’1 e il 15 luglio, da 62 milioni di euro. Dunque, al di fuori di quel lasso di tempo, si potrà sviluppare una trattativa normale, fattibile per le casse rossonere. Per caratteristiche, Moise sarebbe perfetto per come gioca questo il Milan di Allegri: forte spalle alla porta per far salire la squadra, devastante quando ha campo davanti a sé in contropiede.