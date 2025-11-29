Il Milan pensa al mercato di gennaio dove potrebbe succedere qualcosa di inaspettato anche nella zona offensiva. Negli ultimi mesi Gimenez non è riuscito a brillare come dovrebbe e nel team di Allegri lo spazio per il messicano si è ridotto. Intanto sull’attaccante è piombato il Sunderland.

Milan, il Sunderland ha chiesto Gimenez

La notizia dell’interessamento da parte degli inglesi arriva da Sportmediaset. A quanto pare il giocatore messicano è finito nel mirino del Sunderland. I Black Cats, neopromossi e attualmente settimi in Premier League, si trovano a soli due punti dal quarto posto e sono alla ricerca di un centravanti per gennaio per rincorrere la qualificazione alle prossime coppe europee.

Non si tratterebbe solo di un sondaggio, ma a quanto pare gli inglesi si sono portati avanti e sarebbero già in contatto con l’agente del giocatore del Diavolo, Rafaela Pimenta. Secondo quanto trapelato, l’intenzione degli inglesi è quella di proporre al Milan un prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Al Milan farebbe comodo, anche perché i rossoneri avrebbero intenzione di portare in rosa un giocatore che dà di più. Igli Tare ha già una lista di nomi pronta: ci sarebbe Mateo Pellegrino, argentino del Parma, e Joaquín Panichelli dello Strasburgo, protagonista di una grande prima parte di stagione con nove gol in 13 presenze nel campionato francese.