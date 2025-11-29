Milan-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

A San Siro va in scena Milan-Lazio, gara valida per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il Milan attende i capitolini mentre è piazzato al secondo posto in classifica, mentre la formazione di Formello, con 18 punti è invece è al 8° posto. Al Meazza l’arbitro di gara sarà Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo.

Milan-Lazio, probabili formazioni

Il Milan arriva al match di oggi con 7 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta; la formazione di Allegri ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 5 reti. Il Milan ha 25 punti in classifica.

La Lazio ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Zaccagni con 3 reti. Maurizio Sarri, nonostante le numerose difficoltà, insieme alla squadra, sta ottenendo devi grandi risultati.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Allegri. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, De Winter, Odugu, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Castiello.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni, Allenatore: Sarri. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Lazzari, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Castellanos.

ARBITRO: Collu. ASSISTENTI: Vecchi-Yoshikawa. QUARTO UOMO: Zufferli. VAR: Di Paolo. AVAR: Paterna.

Dove vedere Milan-Lazio

La partita tra Milan e Lazio è in programma a San Siro alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now.