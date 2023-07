Calciomercato Milan, in arrivo il vice di Theo Hernandez

Il Milan sta valutando diverse opzioni per rafforzare la sua rosa, in particolare in vista di una possibile riserva per Theo Hernandez, dopo l’uscita di Ballo-Touré. Secondo quanto riportato dal sito web spagnolo Relevo, uno dei profili seguiti attentamente è quello di Riccardo Calafiori, terzino del Basilea.

Calciomercato Milan, 2 gli obiettivi in difesa

Nei prossimi giorni Milan e Basilea discuteranno del futuro del giocatore ex Roma, club che possiede il 40% sulla percentuale di rivendita. Un altro nome sulla lista è Juan Miranda, classe 2000, che attualmente milita nel Real Betis. Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, Miranda ha dimostrato il suo valore nel campionato spagnolo. Tuttavia, al momento ha anche l’opzione di rinnovare il contratto con il club spagnolo e sta prendendo tempo per valutare le sue possibilità.