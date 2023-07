Calciomercato Milan, in arrivo l’attaccante: trattativa in chiusura

Calciomercato Milan, si chiude per Okafor

In arrivo un nuovo attaccante in casa, si tratta di Noah Okafor, 23enne svizzero in forza al Salisburgo. I rossoneri hanno battuto la concorrenza di diversi club, mettendo a segno il sesto, importantissimo, colpo di mercato. L’affare, in chiusura in queste ore, potrebbe portare lo svizzero a compiere le visite mediche già nella giornata di domani.

Okafor, le cifre del passaggio in rossonero

L’acquisto di Okafor chiude le porte di Milanello a Taremi, in modo che, il club rossonero, possa procedere all’acquisto di Chukwueze. L’affare che porta l’attaccante svizzero a Milano costerà alle casse rossonere dai 12 ai 15 milioni di euro, bonus inclusi. Okafor, fortemente voluto da Pioli, rappresenta un’alternativa di prospettiva importante.