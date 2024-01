Calciomercato Milan, in stand-by il rinnovo di Giroud | Ecco cosa filtra

Olivier Giroud è diventato una figura sempre più importante per il Milan. Il giocatore è sempre pronto a dare il massimo infatti, contro la Roma è stato ancora una volta decisivo, segnando il gol che ha portato i rossoneri al raddoppio. Dopo aver segnato in doppia cifra per il terzo anno consecutivo, l’attaccante francese si avvia a superare il suo record personale con la maglia del Milan.

Calciomercato Milan, tutto fermo per il rinnovo di Giroud

Al termine della stagione, il contratto del numero nove scadrà e completerà il suo terzo anno con i rossoneri. Al momento non ci sono trattative tra Giroud e i rossoneri, ma il Milan è intenzionato a tenere il calciatore almeno per un altro anno. È chiaro che quest’estate gli sarà affiancato un giovane attaccante e Olivier dovrà probabilmente accettare un ruolo di supporto. Tutto ruoterà intorno a questa questione, e dipenderà anche dalla vita privata del giocatore che potrebbe decidere di chiudere la carriera con un’esperienza in MLS negli Stati Uniti.