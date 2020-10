Secondo il portale iberico, Don Balon, il Milan avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Real Madrid, Isco.

Dalla Spagna ne sono sicuri: Il Milan a gennaio è pronto a dare l’assalto a Isco. Il centrocampista delle merengues, oramai, è fuori dal progetto e non disdegnerebbe un’avventura all’estero.

In casa Milan potrebbe innescarsi, il cosiddetto effetto domino. Infatti, sempre da come riporta Don Balon, l’affare potrebbe concretizzarsi anche alla luce delle difficoltà riscontrate dai rossoneri per quanto concerne il rinnovo di Calhanoglu. Il centrocampista turco, non ha ancora trovato un accordo con la società e sulle sue tracce sembra esserci il Manchester United. Solskjaer vorrebbe portare all’Old Trafford il centrocampista ex Bayer Leverkusen per rimpinguare la trequarti e per avere in rosa l’alternativa tattica di Bruno Fernandes.

La situazione è in continua evoluzione, ma Isco interessa eccome al Milan. Un Milan che quest’anno, visto anche il roboante inizio di stagione, vuole centrare quantomeno la qualificazione in Champions League. Con Isco in squadra l’obiettivo potrebbe diventare più semplice.