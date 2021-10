Calciomercato Milan, per Kessie sirene dalla Spagna: la situazione

Il Barcellona sarebbe pronto a fare uno sforzo già per gennaio per arrivare a Kessie

Il Barcellona è fortissimo su Kessie

Si torna a parlare di Franck Kessie. L’argomento tiene ovviamente banco in casa Milan con l’ivoriano che ha il contratto in scadenza (a giugno 2022) e le trattative per il rinnovo sembrano a un punto morto con l’agente che chiede una cifra giudicata evidentemente sproporzionata dalla dirigenza del Milan. Ecco che per il centrocampista classe ’96 si aprono diverse strade.

Una di queste porta dritto in Spagna. Il Barcellona sarebbe infatti sulle tracce di Kessie e sarebbe pronto ad affondare il colpo già nel mercato invernale. La dirigenza catalana sarebbe pronta a investire 16 milioni di euro, secondo quanto riporta Mundo Deportivo (quotidiano vicino alle vicende di casa Barça), una cifra che potrebbe soddisfare Maldini e Massara, comunque preoccupati di perdere a parametro 0 un altro titolare come l’ivoriano. Che sia a gennaio oppure alla fine dell’anno, però, il divorzio tra il Milan e Kessie sembra sempre più probabile con la dirigenza rossonera che si prova a cautelare inseguendo altri obiettivi (ne avevamo parlato qua).