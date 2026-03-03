Il calciomercato Milan è alla continua ricerca di un giocatore importante per rinforzare la fase offensiva. Tra i giocatori più seguiti c’era Dusan Vlahovic, ma la Juve sembra interessata a trattenerlo anche per la prossima stagione. Max Allegri, in questo caso, pensa a Kean, e chiede alla società di Via Aldo Rossi di spingere sul mercato per l’attaccante della Fiorentina.

Calciomercato Milan, sfuma Vlahovic, adesso l’idea è Kean

A Torino c’è difficoltà a trovare una soluzione in attacco. L’impossibilità di arrivare a Osimhen, aggiunti ai terribili flop di David e Openda, hanno spinto Comolli a rompere gli indugi: puntare su Vlahovic. Così il Milan ha perso il suo obiettivo principale del prossimo calciomercato. Ma le idee non mancano, così tutte le energie si spostano proprio su un altro ex Juve: Moise Kean. L’attaccante, attualmente in forza alla Viola, considerando la stagione difficile, potrebbe lasciare più serenamente a fine campionato.

Intanto, per Max, la l passato che si ripresenta sempre non è una novità. A Milano si passa da Vlahovic a Kean, altro attaccante che Max ha avuto a Torino. Fu proprio il tecnico livornese a lanciare l’attaccante della Fiorentina in prima squadra quand’era solo un ragazzino, a testimonianza di una fiducia che potrebbe rinnovare anche nella formazione del Milan. Il futuro di Moise è legato alla permanenza della Viola nella massima serie e pure alla clausola rescissoria da 62 milioni valida dal primo al 15 luglio presente nel suo contratto.