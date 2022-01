Calciomercato Milan, Maldini prenota l’attaccante | Costi e dettagli

Aspettando Milan-Roma, Maldini è concentrato sul mercato. Il ds rossonero è al lavoro per cercare di accontentare Pioli, che in attesa della ripresa del campionato ha chiesto due rinforzi sul mercato, a cominciare dalla priorità centrale, visto l’infortunio di Kjaer(con Botman sempre in pole) e un terzo attaccante, complice le possibili partenze di Castillejo e Pellegri in attacco.

Maldini sta lavorando a fari spenti sul mercato e avrebbe messo gli occhi addosso su Andrea Belotti, attaccante del Torino che è in scadenza di contratto a fine stagione, e che lascerà il club di Cairo al termine del campionato da svincolato. Sul calciatore però c’è anche il Toronto, che dopo Insigne e Criscito vorrebbe un attaccante da portare in Canada e starebbe pensando a uno tra il “Gallo” e Mattia Destro, attaccante del Genoa anche lui in scadenza di contratto.