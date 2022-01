Calciomercato Milan, Maldini segue due piste per la difesa: i nomi

Entrambe le operazioni sono però complicate

L’infortunio di Simon Kjaer ha decisamente complicato i piani del Milan. La rottura del legamento del ginocchio del capitano rende necessario l’acquisto da parte dei rossoneri di un nuovo centrale difensivo perché il reparto composto da Romagnoli, Tomori e Gabbia appare troppo scarno. Ecco perché Maldini sta lavorando per portare a Pioli il rinforzo richiesto nel più breve tempo possibile.

I due nomi sui quali il dirigente rossonero sta lavorando sono quelli di Sven Botman del Lille e di Abdou Diallo del PSG. Entrambe le operazioni, però, presentano delle difficoltà. Nel primo caso, come riporta Tuttosport, c’è da fronteggiare la concorrenza agguerrita di diverse squadre inglesi che hanno grande disponibilità economica per assicurarsi il giovane talento olandese. Nel caso di Diallo, invece, il PSG vorrebbe cederlo a titolo definitivo pe runa cifra intorno ai 25 milioni di euro, mentre il Milan vorrebbe prenderlo solamente in prestito.