Calciomercato Milan, Maldini fa fuori l’Inter: bomber e difensore in arrivo

In attesa della ripresa della ripresa del campionato, che dovrà portare il Milan più in alto possibile a competere con Inter e Napoli, Maldini sta lavorando al mercato per accontentare Pioli a partire già da gennaio. L’ad rossonero, visto l’infortunio di Kjaer è sempre alla ricerca di un difensore ma non solo, anche se prima sarà inevitabile fare qualche cessione per esigenze di bilancio.

LEGGI ANCHE:

Chi sta facendo benissimo fuori dal Milan è Pobega. Il centrocampista ex Spezia è diventato ormai un punto fermo nel Torino di Juric, a tal punto che il presidente Cairo si sta impuntando per far rimanere nel club il centrocampista rossonero anche se la società rossonera chiede 40 milioni di euro per la cessione. Chi potrebbe far caso al Milan e servirebbe ad abbassare il prezzo è Bremer, difensore brasiliano che piace anche all’Inter con Maldini che però potrebbe spuntarla. La società rossonera potrebbe allora attuare un altro scambio con quella di Cairo tra Krunic e Belotti, noto tifoso milanista che da sempre sogna la maglia rossonera.