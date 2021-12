Calciomercato Milan, il bomber arriva dal Sud America: 20 milioni

La clausola rescissoria è di circa 20 milioni di euro

Paolo Maldini da tempo sta seguendo una politica chiara per il Milan rafforzando il settore dello scouting e andando a prendere giovani talenti a prezzi contenuti. Non è un caso, quindi, che i rossoneri siano in corsa per acquistare Julian Alvarez, giovane talento del River Plate che sta incantando in Argentina. L’attaccante classe ’00 in questa stagione ha già firmato ben 18 gol e 7 assist nelle prime 21 partite del campionato.

Il tema è particolarmente caldo perché, secondo quanto afferma il quotidiano argentino Olé, l’agente del giocatore è in Europa per ascoltare le diverse proposte che gli arriveranno. La concorrenza per Julian Alvarez è, infatti, molto forte e comprende sia club italiani, sia stranieri. Nel nostro paese Juventus e Inter hanno sondato il terreno, mentre all’estero si segnala il forte interessamento di Atletico Madrid, Manchester United e Bayern Monaco.