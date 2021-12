Calciomercato Milan, altro caso Donnarumma: andrà via a zero

Manca sempre meno all’inizio del mercato con il Milan che non vuole farsi trovare impreparato, visto che la dirigenza rossonera, in attesa di chiarire la questione legata a Kessie e Romagnoli(non ci sono novità), vuole regalare qualche colpo di mercato in entrata al tecnico Pioli. Prima però il tecnico deve lavorare alle cessioni con Castillejo, Conti e Pellegri in uscita.

Il Milan è sempre stata molto attenta ai colpi low cost, grazie all’ottimo operato in passato di Adriano Galliani, anche se ora anche Maldini non vuole farsi trovare impreparato. Il Milan sta cercando un sostituto di Kessie a gennaio, con il nome di Zakaria sempre in primo piano. Il centrocampista svizzero lascerà il Borussia Moenchengladbach a parametro il prossimo giugno, come detto anche dal club tedesco. Il Milan vuole anticipare l’operazione già a gennaio visto che il calciatore piace anche a Roma, Juventus e Manchester City, pronte ad acquistare il calciatore a parametro zero.