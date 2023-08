Calciomercato Milan, maxi asse col Torino | Tutti i nomi in ballo

Francesco Manassero, giornalista de La Stampa, ha parlato di un possibile scambio tra Milan e Torino che potrebbe coinvolgere diversi calciatori nelle prossime ore. “Vagnati ha messo le mani avanti, assicurando che il Toro non ha esigenza di vendere. In pratica, però, denaro fresco farebbe comodo: il club ha speso già oltre 20 milioni tra Vlasic, Bellanova e Tameze. Non è da esacludere una cessione”.

Calciomercato Milan, da Singo a Messias | Si cerca l’accordo

E poi ancora: “Visti gli attriti con la Lazio per Ricci, la coperta si scopre per Schuurs. Su di lui c’è la Premier, oltre al Crystal c’è il Tottenham e gli Spurs lo seguono da mesi. L’ultimo nome è Singo, si prenderebbero meno soldi e potrebbe essere inserito come scambio con il Milan per Messias o con l’Atalanta per Soppy”.