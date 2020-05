Nelle ultime ore dalla Spagna sono arrivate indiscrezioni che vedono i rossoneri in trattativa avanzata con l’entourage di Dries Mertens. L’attaccante belga da giorni era stato accostato con insistenza all’Inter di Antonio Conte e al Chelsea di Lampard, ma agendo sotto traccia il Milan sembra aver bruciato la concorrenza.

Calciomercato Milan, Mertens per convincere Ibrahimovic

L’amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis, da sempre favorevole alla linea verde e futuribile, come mai ha virato sul 32enne attaccante del Napoli? La risposta a questa domanda potrebbe essere la seguente. Tutto gira intorno a Zlatan Ibrahimovic. In che senso? Da quando lo svedese è arrivato al Milan è riuscito a imporre la sua idea di calcio a Pioli facendo cambiare modulo all’allenatore. Ma non solo. Zlatan è riuscito a convincere anche la dirigenza a effettuare delle cessioni che, prima del suo arrivo, sembravano impossibili da fare. Che sarà stato lui a suggerire l’acquisto di Dries Mertens? Questo forse non lo sapremo mai, ma sicuramente questo acquisto servirà a convincere Ibrahimovic a firmare il rinnovo contrattuale con il Milan.