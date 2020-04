Calciomercato Milan, Ivan Gazidis punta un colpo a sorpresa per la difesa

I rapporti tra Milan e Chelsea – come testimoniano le operazioni degli ultimi anni che hanno visto coinvolti giocatori come Marco van Ginkel, Mario Pasalic e Tiémoué Bakayoko tra i tanti – sono molto buoni e, secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, le due compagini avrebbero intavolato una nuova trattativa. I rossoneri hanno mostrato interesse nei confronti del difensore danese Andreas Christensen che, prima dello stop dovuto al coronavirus, aveva ritrovato spazio da titolare in maglia blues.

Il Chelsea non vorrebbe provarsi di lui, ma l’arrivo di un nuovo difensore in squadra potrebbe portare la dirigenza londinese ad ascoltare le offerte pervenute.