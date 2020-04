Milan, Lapadula sfida Gigio Donnarumma

Milan, Lapadula: “Sogno un gol a Donnarumma”

Gianluca Lapadula, centravanti del Lecce, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Juventus come portiere, perché intrigato dai racconti del padre che – a livello dilettantistico – giocava in quel ruolo. Gianluca, dai pali pian piano si è visto cambiare ruolo passando prima a trequartista e poi a seconda punta rifacendosi al suo mito Alessandro del Piero. All’età di ventisei anni, dopo le stagioni da re

del gol con le maglie del Teramo e del Pescara, passa al Milan; un pò troppo tardi per un ragazzo talentuoso come lui l’esordio in Serie A: “Avrò avuto le mie colpe, però nel Parma, dieci anni fa, ho perso un’intera stagione per la scelta di Leonardi di mandarmi all’Atletico Roma, dove neppure fui utilizzato. Peccato, sotto la guida del responsabile Palmieri, nella Primavera

del Parma, mi misi in evidenza, con Defrel. E Guidolin mi convocò per il match con l’Inter, rinviato per neve a fine gennaio 2010. Chissà, forse era destino…”.

La sfida con Donnarumma

“Penso alla sfida da ex contro i rossoneri e Gigio Donnarumma, il compagno più forte che ho avuto. Pesa il fattore incertezza, per tutti, non sapendo quando davvero il campionato ricomincerà. Sarà decisiva la preparazione che faremo due settimane prima di ripartire, dovremo arrivare con gambe sciolte e coraggio. Io e capitan Mancosu continueremo a segnare, sapranno essere determinanti pure Farias e Babacar, ormai recuperati, e Saponara e Falco, i nostri inventori di gioco”.