Calciomercato Milan, Jovic ok ma per il futuro si pensa a Scamacca

Per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic – che a breve dovrebbe rientrare a Milano -, non si può che ripartire dalle sue parole di qualche giorno fa: “Per ora ho un contratto e dobbiamo vedere come finiranno le cose lì al Milan“. Se dovessero finire il Milan resterà scoperto sul fronte offensivo e quindi, l’amministratore delegato rossonero, ha gia sondato la pista per due giocatori: Luka Jovic e Gianluca Scamacca.

La stella serba del Real Madrid, da quando è arrivato la scorsa estate ai blancos – per la somma di 60 milioni – non è mai riuscita a imporsi nella rosa titolare. Il Milan aveva già effettuato un tentativo per lui a Gennaio scontrandosi contro il no della società madrilena. Adesso la dirigenza ha avviato la trattativa (come vi abbiamo anticipato noi in data 29 marzo) e Jovic sembra gradire il trasferimento al Milan.

Il collega di reparto di Jovic

Gianluca Scamacca, attaccante classe 1999 in prestito all’Ascoli ma di proprietà del Sassuolo, dopo essersi messo in mostra nel Mondiale Under 20 della scorsa estate, sta facendo ottime cose in Serie B e il Sassuolo è pronto a riportarlo alla base. L’amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis avrebbe individuato in lui l’attaccante del futuro e avrebbe avanzato anche un’offerta di circa 10 mln di euro ai neroverdi. Il Sassuolo riflette e nei prossimi giorni la trattativa potrebbe entrare nel vivo.