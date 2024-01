Calciomercato Milan, Moncada spinge per Buongiorno: la strategia

Dopo la vittoria contro la Roma, il Milan si è riversato sul mercato alla ricerca di un difensore. Il nome del capitano del Torino Alessandro Buongiorno è cerchiato in rosso nella lista degli obiettivi. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport, secondo cui il problema principale è che il presidente del Torino, Urbano Cairo non vuole lasciare andare il difensore, per il quale chiede un prezzo elevato.

Calciomercato Milan, offerto Colombo al Torino

Secondo il quotidiano, nelle ultime ore il Milan ha provato ad inserire nell’operazione anche il cartellino di Lorenzo Colombo, attaccante attualmente in prestito al Monza. La società torinese, però, per il momento ha rifiutato questa possibilità, rimanendo ferma alla valutazione di 35 milioni di euro legata al suo cartellino e alla volontà di non privarsi del giocatore a gennaio.