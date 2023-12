Il mercato di gennaio è sempre più vicino e il Milan dovrà obbligatoriamente intervenire per un difensore. I rossoneri qualora ci sia l’opportunità potrebbero puntare un centravanti per aumentare la pericolosità del reparto offensivo.

I nuovi nomi per l’attacco e la difesa

Come riporta “Tuttosport” il nuovo nome per la difesa rossonera sarebbe quello del francese Clement Lenglet che attualmente è in forza all’Aston Villa, dove sta vivendo una stagione con poche presenze in prestito dal Barcellona. L’operazione risulta abbastanza difficile in quanto, il giocatore percepisce 6 milioni di salario che, al momento è pagato per il 75% dall’Aston Villa e il Milan non ha intenzione di pagare una percentuale così alta, dunque è necessario lo sforzo blaugrana. Altrimenti, l’altro nome per la difesa sarebbe quello di Matteo Gabbia. Il giocatore di proprietà del Milan che attualmente gioca in prestito in Spagna dovrebbe essere richiamato dai rossoneri. Invece, per il centravanti la società osserva da vicino Serhou Guirassy dello Stoccarda, soprattutto per la clausola di appena 17 milioni di euro.