Calciomercato Milan, Gabbia nel mirino di una neopromossa | Tutti i dettagli

Milan, nella lista dei partenti c’è anche Matteo Gabbia. Il difensore andrà via in prestito per fare esperienza e guadagnarsi credito in vista del futuro. Nelle ultime ore e’ spuntata una nuova pretendente per lui.

Milan, Gabbia in Ciociaria?

Secondo Milan News, il Frosinone avrebbe messo gli occhi sul prodotto del vivaio rossonero. Nella scorsa stagione, Gabbia ha totalizzato 12 presenze in campionato, più la soddisfazione di un gol in Champions League. Numeri che spingono Gabbia verso una soluzione che gli garantisca maggior continuità.