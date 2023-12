Manca sempre meno al prossimo turno di campionato, che vedrà il Milan affrontare l’Atalanta di Gasperini che promette battaglia visto che le due squadre si giocano tanto nei prossimi 90′. Settimana decisiva per il Milan che poi affronterà il Newcastle in un match da dentro e fuori anche se i rossoneri strizzano l’occhio anche al mercato.

Calciomercato Milan, tutti vogliono Guirassy

Proprio per questo il Milan continua a tenere nel mirino Serhou Guirassy, attaccante guineano dello Stoccarda che ha già realizzato 16 gol in 11 partite quest’anno. Visto l’ottimo andamento del calciatore, i rossoneri sarebbero pronti a offrire, secondo quanto riportati dalla Bild, 17 milioni di euro per anticipare la concorrenza considerato che il calciatore piace parecchio al West Ham.