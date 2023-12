La squadra di Stefano Pioli, si sta preparando in vista della super sfida che attenderà la squadra rossonera sabato alle 18. Da Milanello arrivano importanti novità sulle condizioni di Rafael Leao, sottoposto ad esami di controllo pochi giorni fa, per il calciatore portoghese è emerso che la lesione che lo aveva costretto ai box nelle ultime settimane è guarita.

Leao in gruppo per una parte di allenamento

L’attaccante portoghese ha svolto solo la prima parte dell’allenamento con il gruppo per poi staccarsi e continuare il lavoro personalizzato. Domani, il giocatore proverà a svolgere tutta la seduta con il gruppo e solamente dopo il tecnico rossonero deciderà se convocarlo o meno per la trasferta di sabato a Bergamo contro l’Atalanta. La sensazione è che il 10 del Milan partirà comunque con la squadra per la sfida, ma sicuramente non scenderà in campo dal primo minuto.